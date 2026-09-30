Друзья и коллеги приехали проститься с Соседовым на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым. Проститься с журналистом приехали его родные, друзья и коллеги, сообщает «СтарХит» .

Церемонию прощания посетили Лера Кудрявцева, Вадим Такменев, Юрий Титов, Наталья Штурм, Александр Песков, Азиза, Наташа Королева, Эдгард Запашный и Антон Красовский.

90-летняя мама Сергея Соседова сидела у гроба в сопровождении 66-летнего сыны Владимира, его жены и других родственников.

Соседов жил с мамой и не хотел оставлять ее одну после смерти отца. Помогал по дому, иногда готовил, следил за ее распорядком дня.

Журналист с теплом отмечал, что Антонина Петровна прекрасно готовила, разгадывала сложные кроссворды и радовалась, когда видела сына по телевизору. Сергей начинал скучать даже тогда, когда мама ненадолго уезжала на дачу.

Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». В гостинице он упал с лестницы, получил травму головы и потерял сознание. Врачи не смогли спасти критика — он скончался 23 сентября в возрасте 58 лет.

Причиной смерти стали перелом основания черепа и кровоизлияние. Полиция признала произошедшее несчастным случаем.

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