«Мама, я привел бомжа»: молодежь разыгрывает родителей с помощью ИИ-фото

Молодежь по всему миру разыгрывает родителей с помощью ИИ-фото с бомжом дома

Подростки по всему миру генерируют с помощью искусственного интеллекта фото с изображением бездомного у себя в квартире и отправляют его родителям. Взрослые верят в это и вызывают полицию, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулина в Telegram-канале .

Изначально разыгрывать таким способом родителей придумали школьники из США. Затем пранк распространился по всем соцсетям. Американские полицейские зачастую приезжают на ложные вызовы, что порядком им надоело. Они требуют от молодежи перестать разыгрывать родителей.

В России розыгрыш также набирает популярность. Ребята генерируют с помощью ИИ фото с изображением бомжа у себя дома, а затем отправляют родителям с сообщением: «Я его впустил».

Также они рассказывают, что этот бездомный якобы одноклассник мамы и папы. Напуганные взрослые верят в пранк и вызывают полицию.

