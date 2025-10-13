10-летний мальчик из Железногорска стал бомжом при живых родителях

В Красноярском крае 10-летний мальчик бродяжничает и не посещает школу, в то время как родителям нет до него дела. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщает NGS24.ru .

Инцидент произошел в Железногорске. В прошедшие выходные в местных пабликах начала распространяться информация о 10-летнем «всем известном в городе» ребенке, который при живых родителях не первый год ведет бродяжнический образ жизни.

По словам местной жительницы, мальчик сидел в подъезде между третьим и четвертым этажом, не реагировал на проходящих людей, только мычал и не открывал глаз. На место вызвали полицию и скорую помощь. Его увезли в красноярский приют, однако это уже 3-й раз за 4 месяца.

Женщина отметила, в семье мальчика еще двое детей, однако его мать прямо сказала: «Мне не нужен этот ребенок. У меня есть двое других нормальных детей».

В правоохранительных органах подтвердили, что получили информацию о мальчике. На место выехал инспектор подразделения по делам несовершеннолетних. Ребенка вновь осмотрели врачи. По факту произошедшего проводится проверка.

