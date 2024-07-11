сегодня в 07:08

Малооблачная погода и до +29 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье в четверг малооблачную погоду. Температура воздуха составит от плюс 27 до плюс 29 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Осадков в регионе не ожидается. Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.

По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 11 и 12 июля в Москве ожидается сильная жара от 30 до 31 градуса.