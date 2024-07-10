Спасатели призвали москвичей быть острожными на жаре
Москву накроет 30-градусная жара в четверг и пятницу
Москву накроет 30-градусная жара в ближайшие четверг и пятницу, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 11 и 12 июля в Москве ожидается сильная жара 30,31°С.
Столичные спасатели призвали быть осторожными и внимательными.
В ведомстве рекомендовали опасаться солнца, одеваться по погоде и пить больше воды.
Экстренные телефоны: «101», «112», 8 (495) 637-31-01.