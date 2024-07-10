Спасатели призвали москвичей быть острожными на жаре

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Москву накроет 30-градусная жара в четверг и пятницу

Москву накроет 30-градусная жара в ближайшие четверг и пятницу, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 11 и 12 июля в Москве ожидается сильная жара 30,31°С.

Столичные спасатели призвали быть осторожными и внимательными.

В ведомстве рекомендовали опасаться солнца, одеваться по погоде и пить больше воды.

Экстренные телефоны: «101», «112», 8 (495) 637-31-01.