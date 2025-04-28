Максим Орешкин запустил Открытый диалог в Национальном центре «Россия»

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин дал старт Открытому диалогу «Будущее мира: новая платформа глобального роста» в Национальном центре «Россия». Он поприветствовал гостей в Москве, сообщается в Telegram-канале НЦ «Россия».

Подобное открытое международное мероприятие организовывается в первый раз. На нем обсудят разные идеи, начнут работать над проектами и воплощать их в жизнь на благо государств, отметил Орешкин.

Программа Открытого диалога рассчитана на 3 дня. Во время встреч будут организованы питч-сессии, в них поучаствуют специалисты мирового уровня.

Открытый диалог проходит в НЦ «Россия» в Москве с 28 по 30 апреля. На нем обсудят, как будет развиваться мировая экономика в ближайшие годы.