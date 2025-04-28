В Национальном центре «Россия» обсудят будущее мирового развития

В Национальном центре «Россия» начался Открытый диалог, участники которого обсудят будущее мирового развития, сообщается в Telegram-канале НЦ «Россия».

Прошла торжественная церемония, в ходе которой было запущено масштабное событие — трехдневный Открытый диалог под названием «Будущее мира: новая платформа глобального роста». В нем поучаствуют представители десятков государств с разных континентов.

Участники из 102 стран отправили примерно 696 работ. Прошло около 200 онлайн-собеседований, по их итогам на мероприятие в Москву пригласили 101 автора. Они поучаствуют в диалоге очно.

Также на мероприятии выступят 24 эксперта мирового уровня.

Открытый диалог проводится в Москве с 28 по 30 апреля. На мероприятии обсудят, как будет развиваться мировая экономика в ближайшие годы.