МАКС предупреждает о мошенниках: как защитить себя в группах и чатах

По словам Кокуцынкова, при обсуждении безопасности групповых чатов обычно говорят о паролях и осторожности участников. Но есть менее заметный объект риска — ссылка-приглашение. Она выглядит как обычное сообщение, хотя фактически выполняет функцию пропуска: тот, кто получил ссылку и перешел по ней, может присоединиться к группе.

В справке МАКС описан именно такой сценарий: участника можно пригласить по ссылке, после перехода по которой он получает возможность войти в чат. Значит, вопрос не только в том, кому администратор отправил приглашение, но и в том, куда ссылка попадет дальше.

«Представим рабочую группу проекта. Ссылку переслали подрядчику, тот — коллеге, а коллега сохранил ее в общем чате. Через месяц первоначальная задача уже завершена, но ссылка продолжает циркулировать. В результате в группе может оказаться человек, которому никто осознанно не предоставлял доступ», — объяснил эксперт.

Кокунцыков порекомендовал относиться к приглашению как к временному пропуску. Не размещать его в открытых публикациях, на общедоступных страницах и в презентациях; передавать адресно; заранее определить, кто вправе приглашать новых участников. Для важных групп полезно регулярно сверять фактический состав с текущим списком сотрудников и подрядчиков.

«Отдельное правило — проверять не только нового участника, но и основание его присутствия. Сам факт вступления по ссылке не подтверждает, что человек действительно представляет нужную организацию или имеет право видеть обсуждение», — отметил эксперт.

MAX предоставляет удобный механизм подключения к группам. Но удобство приглашения не должно подменять процедуру допуска. В цифровой среде ссылка — это уже элемент управления доступом, и обращаться с ней нужно соответствующим образом, заключил руководитель компании «Кибербастион».

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