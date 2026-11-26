В Люберцах и Котельниках начали дежурить три добровольные пожарные команды

Три новые добровольные пожарные команды приступили к работе на базе предприятий в Люберцах и Котельниках. Подразделения помогут быстрее реагировать на возгорания, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Добровольные пожарные команды созданы на базе ФГКУ «Молния», ФГКУ «Логистический центр № 28» и ООО «ТРАК-БЕТОН». Они уже заступили на дежурство.

Каждое подразделение разместили в специально оборудованных помещениях и обеспечили имуществом и техникой для тушения пожаров, включая пожарные автоцистерны. Добровольцы прошли обучение, получили защитную одежду пожарного, каски и сапоги.

В открытии команд участвовали заместитель главы городского округа Котельники Иван Жарков, начальник ГО и ЧС городского округа Люберцы Эдуард Сигалов, начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Московской области полковник внутренней службы Антон Ершов и начальник 16-го пожарно-спасательного отряда подполковник внутренней службы Максим Катаев.

Собственные команды на предприятиях с большими площадями и многочисленными корпусами позволят сократить время реагирования на возгорания. Как отмечают эксперты, добровольцы могут ликвидировать пожар на ранней стадии, еще до прибытия основных сил профессиональной пожарной охраны. Это поможет сдержать распространение огня, снизить материальный ущерб и сохранить жизнь и здоровье сотрудников.

В ближайших планах — регулярные совместные тренировки с подразделениями МЧС России и повышение квалификации добровольцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.