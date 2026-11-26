Аварийный жилой дом №11 на улице Строителей в Краснозаводске демонтируют до конца 2026 года. Жильцов 17 квартир уже расселили, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В Краснозаводске сносят аварийный дом №11 на улице Строителей. Двухэтажное деревянное здание площадью немногим более 845 кв. м построили в 1938 году. Со временем его конструкции стали небезопасными для проживания, и дом признали аварийным.

Жильцов 17 квартир расселили по государственной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Затем здание включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Демонтаж планируют завершить до конца 2026 года.

Ранее Мособлархитектура сообщала о ликвидации аварийного многоквартирного дома №5 в Больничном переулке Краснозаводска. Из него расселили жильцов 16 квартир.

Всего в Сергиево-Посадском городском округе выявили 425 объектов незавершенного строительства. К настоящему времени 316 из них снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства — это 74% от общего числа. Работу продолжат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.