Диплом призера больше не гарантирует бюджет в вузе: что делать семье

Школьникам, которые рассчитывали поступить в вуз по призовому месту на олимпиаде, придется пересмотреть стратегию подготовки и возможно уделить больше внимания ЕГЭ. Новые правила могут изменить не только шансы абитуриентов на бюджет, но и распределение семейных расходов на репетиторов, сообщил РИАМО старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Александр Кудряшов.

Что изменили в законе об образовании

Накануне Госдума приняла законопроект, согласно которому поступить в вуз без вступительных испытаний смогут только победители школьных олимпиад, ранее такой льготой могли воспользоваться и призеры. Теперь же они могут рассчитывать только на максимальное количество баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады.

Кого изменения не коснутся

«Поправки к статье 71 закона об образовании, принятые Госдумой 25 ноября, касаются перечневых олимпиад, проводимых с 2026/27 учебного года. Для победителей этих олимпиад сохраняется право поступить без вступительных испытаний на соответствующее профилю направление. Призер сможет получить максимальный балл по профильному предмету или воспользоваться льготой по соответствующему дополнительному испытанию. Для ранее полученных дипломов предусмотрено сохранение прежних условий, а для победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников сохраняется действующий порядок», — пояснил Кудряшов.

Репетиторы: вырастут ли цены на самом деле

По его мнению, дополнительная нагрузка вероятна прежде всего у школьников, которые рассчитывали поступать без испытаний с дипломом призера. Если вуз зачтет им максимальный балл за профильный предмет, подготовку имеет смысл сосредоточить на остальных экзаменах, результаты которых войдут в конкурсную сумму баллов. Подготовка по профильному предмету при этом сохраняет значение, поскольку абитуриенту нужно выполнить требования вуза для подтверждения льготы.

«Таким образом, у части семей изменится распределение времени и расходов между олимпиадой и ЕГЭ. Оснований ожидать общего роста цен на репетиторов только из-за поправок пока нет. Дополнительный спрос может возникнуть по отдельным предметам и ближе к экзаменам, когда число свободных часов у преподавателей ограничено», — отметил эксперт.

Как выбирать олимпиаду: порядок действий для абитуриента

Вероятность получить диплом победителя будет влиять на выбор олимпиады наряду с профилем и правилами приема.

«Победа дает преимущество, если выбранный вуз учитывает эту олимпиаду для нужной программы. Поэтому для школьника, определившегося со специальностью, практический порядок остается таким: сначала проверить правила нескольких вузов, затем выбрать олимпиады, результат которых они учитывают», — заявил Кудряшов.

Последствия для вузов: призеры выйдут в общий конкурс

Для вузов изменение означает, что больше претендентов с дипломами призеров будут участвовать в общем конкурсе. Их результат по профильному предмету сохранит вес, а итоговое место будет зависеть и от результатов по другим дисциплинам, заключил эксперт.

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