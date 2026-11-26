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В смертельном ДТП с «Турбобатюшкой» под Воронежем погибла тиктокерша Аня Глушко

Погибшей в дорожной аварии с участием священнослужителя, известного в Сети как «Турбобатюшка», оказалась популярная блогер Аня Глушко (Глущенко). 22-летняя девушка управляла автомобилем Opel, когда на встречную полосу перед ней выехал Kia Stinger, за рулем которого находился 40-летний священник Алексей Гончаров, сообщает Telegram-канал Baza .

От полученных травм автомобилистка умерла на месте происшествия. Ехавший с ней 20-летний пассажир получил травмы ног, но сумел самостоятельно обратиться за медицинской помощью.

Глушко публиковала в TikTok юмористические видеоролики. Аудитория ее блога превышала полмиллиона человек.

После случившегося Гончарова освободили от должности настоятеля воронежского храма Георгия Победоносца. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Смертельное ДТП произошло 10 ноября.

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