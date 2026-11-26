Изготовление гробов в России за год подорожало на 9,3% — в сентябре 2026 года средняя стоимость достигла 9,2 тысячи рублей. Одновременно похоронный рынок за девять месяцев вырос до 105,1 миллиарда рублей, однако темпы увеличения выручки замедлились. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на данные Росстата.

С января по сентябрь 2026 года выручка российских похоронных компаний увеличилась на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: годом ранее рост составлял 15,4%.

Как пояснил директор института исследования проблем социальной политики Антон Орлов, в физическом выражении рынок практически не растет. Увеличение выручки связано прежде всего с инфляцией и удорожанием материалов и работ, а не с расширением объема услуг.

На стоимость похорон влияет и рост транспортных расходов. По словам главы похоронного дома «Журавли» Ильи Болтунова, подорожали доставка ритуальных принадлежностей и перевозка тел. С начала 2026 года по 26 октября бензин прибавил в цене 18,57% при общей инфляции за этот период 6,24%, следует из данных Росстата.

При этом покупатели все чаще стараются сократить расходы. Исполнительный директор союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева отмечает, что снижение покупательной способности отражается и на ритуальных услугах. По словам Орлова, родственники умерших чаще выбирают более бюджетные варианты, в том числе кремацию, которая обходится дешевле традиционного захоронения.

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