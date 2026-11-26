Смерть по новым расценкам: изготовление гробов в России подорожало на 9,3%
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Изготовление гробов в России за год подорожало на 9,3% — в сентябре 2026 года средняя стоимость достигла 9,2 тысячи рублей. Одновременно похоронный рынок за девять месяцев вырос до 105,1 миллиарда рублей, однако темпы увеличения выручки замедлились. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.
С января по сентябрь 2026 года выручка российских похоронных компаний увеличилась на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: годом ранее рост составлял 15,4%.
Как пояснил директор института исследования проблем социальной политики Антон Орлов, в физическом выражении рынок практически не растет. Увеличение выручки связано прежде всего с инфляцией и удорожанием материалов и работ, а не с расширением объема услуг.
На стоимость похорон влияет и рост транспортных расходов. По словам главы похоронного дома «Журавли» Ильи Болтунова, подорожали доставка ритуальных принадлежностей и перевозка тел. С начала 2026 года по 26 октября бензин прибавил в цене 18,57% при общей инфляции за этот период 6,24%, следует из данных Росстата.
При этом покупатели все чаще стараются сократить расходы. Исполнительный директор союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева отмечает, что снижение покупательной способности отражается и на ритуальных услугах. По словам Орлова, родственники умерших чаще выбирают более бюджетные варианты, в том числе кремацию, которая обходится дешевле традиционного захоронения.
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