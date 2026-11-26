В Подмосковье подали более 2 тыс заявлений на пропуска для грузовиков

Пользователи портала госуслуг Подмосковья с начала 2026 года подали более 2 тыс. заявлений на пропуска для движения грузовиков по МКАД, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года через портал госуслуг Подмосковья подали более 2 тыс. заявлений на оформление пропусков для передвижения грузового транспорта по МКАД.

Пропуск обязателен для автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Основанием для его получения служит поездка к месту постоянной стоянки транспорта или необходимость перевозки товаров для организаций Москвы и Московской области.

Услуга бесплатная. Она доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Разрешения». В заявлении нужно выбрать тип пропуска: дневной, действующий с 07:00 до 23:00, или ночной — с 23:00 до 07:00. Также необходимо указать срок действия: разовый — до пяти суток или долгосрочный — до одного года.

Заявку на разовый пропуск рассматривают за пять рабочих часов, на долгосрочный — до 14 рабочих дней. Готовый документ поступает в личный кабинет заявителя на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.