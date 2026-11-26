Мизулина заявила о жестоко избитом подростке в Хабаровске и угрозах его семье

В Хабаровске группа школьников жестоко избила подростка, сняв нападение на видео, после чего в адрес его близких начали поступать угрозы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По словам общественной деятельницы, запись инцидента ей направили подписчики. Нападение произошло 21 ноября.

Родственники пострадавшего рассказали, что одноклассники наносили мальчику удары ногами в область головы и живота. Очевидцы стояли рядом, смеялись и фиксировали избиение на камеры смартфонов.

Уже на следующий день семья школьника и его младший брат столкнулись с угрозами физической расправы. Из-за этого дети теперь опасаются выходить на улицу.

Родители пострадавшего зафиксировали телесные повреждения в медицинском пункте и подали два заявления в полицию. Однако, по их утверждению, сотрудники правоохранительных органов до сих пор не провели опрос участников конфликта.

Как отмечают близкие, решившиеся на публичную огласку истории, предполагаемый инициатор драки ранее уже получил условный срок. Его мать якобы пытается оформить для сына медицинские документы о невменяемости. Мизулина заявила, что направит официальное обращение в Следственный комитет с требованием организовать проверку по данному факту.

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