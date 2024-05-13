Макаревича* проверят на экстремизм после общения с ложным Зеленским

Артиста Андрея Макаревича* проверят на эсктремизм после его общения с ложным президентом Украины Владимиром Зеленским. Главой государства представились пранкеры, сообщает Mash .

Как стало известно, пранкеры позвонили певцу и разговорили его. Музыкант рассказал, что с первого дня СВО ждет победы Украины, а в честь проигрыша России готов провести концерт.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило иски в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Госдуму. Также его члены попросили заблокировать счета фирмы Макаревича*, а также личные — всей его семьи. Общественники требуют лишить музыканта всего имущества.

Ранее пранкеры Вован и Лексус от имени Зеленского поговорили с Макаревичем*, во время общения он отметил, что в будущем может помочь ВСУ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.