Макаревич* во время пранка Вована и Лексуса согласился помогать украинской армии
Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени президента Украины Владимира Зеленского провели пранк над музыкантом Андреем Макаревичем*, во время которого он отметил, что в будущем может помочь ВСУ.
Также Макаревич* отметил, что хочет выступить в Киеве «в первый день победы Украины». Музыкант добавил, что для огромного числа жителей Украины он российский артист, который поет на русском. По его словам, если этот факт вызовет у россиян негатив, то он поймет.
«Не сделать бы хуже… Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт».
Андрей Макаревич*
Музыкант
Помимо этого, артист рассказал, что в будущем может посодействовать украинской армии. До этого он помогал только пострадавшим от боевых действий.
*признан иностранным агентом на территории России