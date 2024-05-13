Макаревич* во время пранка Вована и Лексуса согласился помогать украинской армии

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени президента Украины Владимира Зеленского провели пранк над музыкантом Андреем Макаревичем*, во время которого он отметил, что в будущем может помочь ВСУ.

Также Макаревич* отметил, что хочет выступить в Киеве «в первый день победы Украины». Музыкант добавил, что для огромного числа жителей Украины он российский артист, который поет на русском. По его словам, если этот факт вызовет у россиян негатив, то он поймет.

«Не сделать бы хуже… Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт». Андрей Макаревич* Музыкант

Помимо этого, артист рассказал, что в будущем может посодействовать украинской армии. До этого он помогал только пострадавшим от боевых действий.

*признан иностранным агентом на территории России