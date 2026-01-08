Магнитные бури уровня G1 накроют Землю в пятницу

сегодня в 12:03

В пятницу, 9 января, на Землю обрушатся магнитные бури минимального уровня, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Магнитные бури минимального уровня, G1, ожидаются завтра в середине дня из-за прохождения мимо планеты плазменного выброса среднего размера, покинувшего Солнце 6 января», — говорится в сообщении.

При этом ученые подчеркнули, что прогноз довольно неустойчив из-за значительного бокового смещения плазменного облака.

В ИКИ РАН добавили, что с начала 2026 года уровень и число вспышек на Солнце сохраняются низкими без признаков усиления в ближайшие дни.

Ранее ученые РАН объяснили рекордное за последнее десятилетие количество магнитных бурь в 2025 году. Так, за 358 дней 2025 года было зарегистрировано 69 случаев возмущений магнитного поля Земли.

