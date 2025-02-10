Магнитная буря обрушится на Землю из-за корональной дыры на Солнце

Мощная магнитная буря надвигается на Землю из-за образовавшейся на Солнце корональной дыры, предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.

Отмечается, что корональная дыра, ставшая одной из крупнейших за минувшие несколько лет, возвращается к Земле, сделав полный оборот вокруг оси Солнца.

Ожидается, что уже в понедельник скорость плазмы рядом с Землей может достичь 600-700 км в секунду вместо привычных 350-400.

Магнитные бури могут продолжаться до конца недели.

Ранее на поверхности Солнца наблюдалось удивительное и весьма эффектное событие — выброс черной плазмы. Это явление происходило в течение трех часов 22 января. Ученый-физик, специалист в области космической плазмы и директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что представляет собой этот феномен и как он может повлиять на жизнь на Земле.