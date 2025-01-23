Стало известно, как выброс черной плазмы на Солнце повлияет на Землю

Эксперт: ничего катастрофического нет в выбросе черной плазмы на Солнце

На поверхности Солнца наблюдалось удивительное и весьма эффектное событие — выброс черной плазмы. Это явление происходило в течение трех часов 22 января. Ученый-физик, специалист в области космической плазмы и директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что представляет собой этот феномен и как он может повлиять на жизнь на Земле, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, это необычное визуальное явление. В действительности плазма не имеет черного оттенка — она напоминает облако, которое не излучает свет, но затеняет солнечные лучи. На фоне яркого Солнца это выглядит как темная полоса. Однако это просто газ, который сам по себе не светится. Он относительно плотный и холодный, который каким-то образом вытек с солнечной поверхности вдоль магнитного поля, пояснил ученый.

Хотя такое явление не происходит часто, оно выглядит впечатляюще на снимках, сделанных спутниками, следящими за Солнцем, которые передают их на Землю.

Поток вещества с поверхности Солнца в окружающую среду происходит постоянно. Это называется солнечным ветром. Его сила варьируется — иногда он более мощный, а иногда слабее. Это влияет на нашу планету, добавил Петрукович.

Земля, в свою очередь, является достаточно маленьким объектом в масштабах Солнечной системы. Не все выбросы с Солнца достигают нашей планеты.

«Ничего такого катастрофического в этом явлении нет. Если такое облако, вылетевшее из Солнца, попадет по Земле, его полет займет примерно три дня. Оно будет воздействовать на магнитное поле нашей планеты, и при неблагоприятном сценарии может произойти небольшая магнитная буря», — отметил специалист.

В целом, выброс черной плазмы — явление редкое, но не уникальное. Это зрелище напоминает о строении Солнца, но не более того, заключил Петрукович.