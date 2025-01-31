Магический девайс: стало известно, зачем россияне скупают осиновые колья

В России, по данным IT-компании АТОЛ, в 2024 году резко (на треть) вырос спрос на магическую атрибутику, среди которой не только хрустальные шары и бубны, но и довольно странный на первый взгляд предмет — осиновый кол. Заостренные палочки осины пользуются бешеной популярностью на маркетплейсах и онлайн-сервисах объявлений, сообщает Сiбдепо .

Кемеровчане массово скупают в интернете заостренные палочки, которые считаются мощным оберегом. В основном их используют для защиты дома от разной «нечисти», против ссор, врагов и энергетических вампиров.

«Выяснилось, что кемеровчане „подсели“ на колья давно и прочно, покупают их много лет, и спрос на заостренные палки не падает», — отмечается в сообщении.

Как призналась одна из продавцов, она «не ведьма» и заговоры не делает — люди сами делают с товаром все, что хотят. По ее словам, обычно берут сразу несколько палочек и раскладывают их по комнатам — «говорят, помогает от всякого». Другой продавец признался, что просто живет в сельской местности и каждый год заготавливает осиновые палки на продажу. Действительно, почему бы и нет — спрос рождает предложение.

Впрочем, суеверием отличаются не только жители Кузбасса — осиновые колья пользуются спросом по всей стране.

Так, на российских маркетплейсах цены на колья из осины варьируются от 100 до 600 рублей. Самые дорогие — уже «заговоренные». Заказать с доставкой можно колья на любой запрос: для дома и семейного благополучия, для похудения, на деньги и удачу, как «символ стойкости», для здоровья, против завистников и даже от смерти. Колья продают даже наборами стоимостью в несколько тысяч. Размер тоже можно выбрать — взять большой кол и повесить его над входом в дом или же мини-кол, который поместится в сумку.

Покупатели, а чаще всего это женщины, оставляют немало восторженных комментариев на колья и готовы заказать еще.

Как пояснил врач-психотерапевт и психиатр Александр Федорович, такое стремление к мистике у людей обычно связано со страхом перед будущим и неуверенностью в завтрашнем дне. По его словам, человеку проще купить осиновый кол, чем обратиться за помощью к психологу. Пока ситуация в стране не стабилизируется, спрос на подобные товары продолжит расти, считает специалист.