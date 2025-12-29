МАГАТЭ: ремонт линии электропередачи у ЗАЭС завершен

сегодня в 22:39

Все восстановительные работы на линии электропередачи вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) полностью завершены. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает ТАСС .

Работы стали возможны благодаря локальному перемирию, согласованному при содействии МАГАТЭ.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подтвердил, что восстановление электроснабжения в зоне ЗАЭС завершено успешно, чему способствовало прекращение огня на ограниченной территории при участии МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина заключили временное перемирие в районе Запорожской АЭС. Перемирие будет длиться несколько дней.

