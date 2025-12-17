Лурье рассказала, что планирует сделать с отсуженной у Долиной квартирой

Мать-одиночка, покупательница скандальной квартиры певицы Ларисы Долиной, рассказала, что приобретала недвижимость не для инвестиции, а для жизни вместе с детьми. Такое заявление девушка сделала в эфире шоу «Пусть говорят» на « Первом канале ».

«Эта квартира покупалась не как инвестиция, а для меня и для моих детей. Я планирую сделать там ремонт, так как у нас с Долиной разные вкусы. Я обращусь к дизайнеру, а еще хочу сделать перепланировку», — сказала Лурье по телефону.

В студии ток-шоу интересы Лурье представляла ее адвокат Светлана Свириденко, которая раскрыла некоторые детали скандального дела. По словам адвоката, певица изначально продавала квартиру со всеми предметами мебели, но через некоторое время попросила сохранить за собой право на пианино и стул к нему.

Адвокат считает, что такая просьба не бьется с заявлением певицы, что она была уверена в фиктивности сделки и на самом деле не планировала освобождать жилье. В этот раз Долина не пришла на съемки шоу. В суде она также не присутствовала лично.

16 декабря Верховный суд России отменил предыдущее решение нижестоящей инстанции и признал сделку о купле-продаже квартиры действительной, обязав Мосгорсуд рассмотреть дело о выселении Долиной. Соответствующее заседание уже назначено на 25 декабря.

