Лукашенко захотел вторую АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране может появиться вторая атомная электростанция. По словам политика, он «все больше убеждается» в необходимости постройки нового ядерного объекта, сообщает «Белта» .

Лукашенко заметил, что в Белорусии больше электроэнергии стало требоваться как самим гражданам, так и производственным отраслям. В качестве примера президент привел рост парка электромобилей.

«Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», — сказал белорусский лидер во время посещения Минского городского технопарка.

11 января вступило в силу соглашение о визах между Белоруссией и Россией. Документ регулирует порядок пересечения совместной госграницы лицами без гражданства и иностранцами.