Лукашенко подписал указ о помиловании 20 человек, осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 20 человек, которые были осуждены по статье за экстремизм. 11 из них — женщины, сообщает РИА Новости .

14 из помилованных страдают хроническими болезнями, у 10 есть дети, у одной из женщин — их четверо. Все они раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании. После освобождения их поведение будет контролировать МВД Белоруссии.

До этого Лукашенко помиловал 29 человек, осужденных за аналогичное преступление. В ноябре он принял решение о помиловании еще 60 человек.

Ранее Минский городской суд начал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении известного белорусского стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Его обвиняют в оскорблении президента республики Александра Лукашенко.