Лукашенко передали книгу Маргариты Симоньян после интервью RT
Президенту Беларуси Александру Лукашенко передали книгу главного редактора RT Маргариты Симоньян после интервью ведущему Рику Санчесу.
Этой новостью в своем Telegram-канале поделилась сама Симоньян.
«Александр Григорьевич, спасибо за поддержку. Простите, что не смогла приехать. Исправлюсь!» — написала она.
Ранее стало известно, что роман Симоньян вошел в топ-5 антиутопий по продажам в сети «Читай-город».
