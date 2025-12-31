Лукашенко: «Орешник» в 2024 году за одну минуту уничтожил Южмаш

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, как удар российского ракетного комплекса «Орешник» в 2024 году ликвидировал украинский завод «Южмаш» за одну минуту, сообщает News.ru .

«Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там 5-7 этажей под землей (все готовились к ядерной войне). И вот „Орешник“ нанес по Южмашу один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту», — отметил Лукашенко.

Ранее он рассказал, что президенту РФ Владимиру Путину предлагали ударить «Орешником» по центрам принятия решений на Украине, но он категорически отклонил это.

В конце декабря Минобороны РФ показало, как «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии. Перед этим военные специалисты прошли переподготовку.

