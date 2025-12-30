сегодня в 17:28

Минобороны РФ показало, как «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии

Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Минобороны РФ показало кадры с торжественной церемонии.

Подразделение, оснащенное «Орешником», заступило на боевое дежурство в республике. Перед этим специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса прошли переподготовку. Они тренировались на современных учебных средствах.

По завершении церемонии был проведен воинский ритуал развода дежурных смен. Бойцы подняли флаг РВСН.

В Белоруссии заранее создали условия для размещения российского вооружения и военнослужащих. Сейчас бойцы осваивают новые районы патрулирования.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что страна получила российский ракетный комплекс «Орешник». По его словам, военное сотрудничество с Москвой обеспечивает защиту республики.

