Лукашенко хочет амнистировать тысячи белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил амнистировать около 8000 осужденных по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Правительство внесло в парламент соответствующий законопроект, инициированный главой государства, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу руководителя республики.

«По предварительным расчетам, под амнистию попадут почти 8 тыс. осужденных», — цитирует ТАСС заявление правительства.

В законопроекте об амнистии также дополнен перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер ответственности. Под эту категорию попадут люди, страдающие от ряда заболеваний.

Кроме того, в документе предлагается смягчить наказание людям, которые ранее не были судимы, либо осуждены на срок до 6 лет включительно или достигли 70 лет.

Большинство белорусских осужденных, согласно основным условиям, сможет рассчитывать на амнистию при наличии положительной характеристики от органов исполнения наказания и полном возмещении вреда (ущерба) от совершенного ими преступления.

В конце 2024 года Александр Лукашенко также помиловал два десятка заключенных, осужденных за экстремизм.