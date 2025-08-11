Лучших строителей наградили в Ленинском округе

В преддверии Дня строителя в городе Видное в главном здании администрации Ленинского городского округа поздравили более 10 специалистов ведущих строительных компаний региона, включая ГК «Самолет», МКУ «Ведукс», ГК «ФСК» и ООО «Буровые профессионалы». Также, торжественное мероприятие прошло в Российском производственном объединении «Албес», где работников строительной отрасли поздравили заместитель главы городского округа Анастасия Гайлиш и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Строители — созидатели, чья преданная работа формирует будущее, обеспечивает основы благополучия и удобства для множества жителей. Именно благодаря вашему усердию в нашем городском округе появляются современные трассы, учебные заведения, медицинские центры и жилые кварталы, где обретают свой очаг тысячи семей.», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

На торжественных мероприятиях были отмечены руководители и ключевые специалисты строительных компаний, чья работа способствовала реализации важнейших инфраструктурных проектов, непосредственные исполнители — рабочие, мастера и инженеры, ежедневно воплощающие эти проекты в жизнь.

В Ленинском городском округе строительный комплекс является одной из ключевых отраслей экономики, обеспечивающей развитие инфраструктуры и создание комфортной городской среды. В 2025 году в Ленинском городском округе завершается строительство 4 школ и 4 детских садов, введена в эксплуатацию новая поликлиника в Сапроново, начато строительство станции скорой медицинской помощи в Суханово и второго корпуса Видновского перинатального центра, открыто движение по 9-километровому участку Южно-Лыткаринской автодороги от Володарского до Лыткаринского шоссе, завершено строительство транспортной развязки на пересечении с трассой М-2 «Крым», продолжается модернизация Каширского шоссе, где введена в эксплуатацию развязка между Володарским и Каширским шоссе в рамках второй фазы работ.

