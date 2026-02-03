Лучше выругаться, чем сорваться: как мат может быть защитой для психики

В момент сильного стресса, боли или шока нецензурная лексика может сыграть роль быстрой эмоциональной разрядки и оказаться менее вредной, чем полное подавление чувств, сообщила РИАМО клинический психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких.

«Это вопрос внутренних разрешений и табу каждого конкретного человека. В момент сильного стресса, шока или боли мат может выполнять важную функцию катарсиса — быстрого выхода внутреннего напряжения. В такой краткосрочной перспективе он может быть менее вреден для психики, чем сдерживание, ведущее к спазму, панической атаке или психосоматической реакции», — рассказала Гладких.

Она отметила, что при этом вред часто приходит постфактум. Если после эмоциональной разрядки человек начинает анализировать, где, при ком и что он сказал, и погружается в самобичевание, критику и стыд, то последствия такого «выпускания пара» могут быть более разрушительными. Психика получит двойной удар: сначала от стресса, а потом от чувства вины.

«Важно понимать, что выражение эмоций возможно и другими средствами — через физическую активность, крик, творчество или использование эмоционально яркой, но общепринятой лексики. Искусство управления эмоциями заключается не в тотальном запрете, а в осознанном выборе уместного и экологичного для себя способа их выражения в каждой конкретной ситуации», — резюмировала специалист.

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.