Лучше обсудить: как сделать День всех влюбленных комфортным для пары

В День всех влюбленных паре нужно заранее решить, хотят ли они полноценного отдыха или же готовы к впечатлениям, рассказала РИАМО кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

«Поход куда-то — это новые впечатления и эмоции, выход из рутины, возможность для новых совместных приключений и воспоминаний, отвлечение от постоянных забот. Но часто это еще и трата денег и зависимость от внешних обстоятельств. Такой выход может обернуться стрессом, если вокруг будет слишком многолюдно и шумно или вам будет не хватать интимности», — говорит Галич.

Дома мы тоже можем создать романтику. Там больше возможностей для максимального комфорта и расслабления, можно создать персональную атмосферу, потратить меньше денег и гибко менять планы. Но есть риск, что все быстро превратиться в обычный вечер с обычными разговорами и бытовыми хлопотами.

«Поэтому, перед тем как планировать, обсудите друг с другом, а чего вы хотите — отдыха или впечатлений? Интимности или активного общения? Какой бюджет вы готовы потратить? Есть ли у вас сейчас настроение и силы праздновать или лучше перенести это мероприятие на другой день?», — советует Галич.

