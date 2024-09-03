Лучше не мыть: как правильно хранить овощи и фрукты в холодильнике

Эксперт Малоземов: чаще всего лучше не мыть овощи и фрукты перед холодильником

Автор и ведущий телепрограмм «Чудо техники» и «Живая еда» Сергей Малоземов поделился секретами хранения фруктов и овощей в холодильнике. По его словам, чаще всего их лучше не мыть.

«Специалисты чаще всего дают совет не мыть овощи и фрукты перед тем, как помещать их в холодильник, потому что на фруктах, например, есть такая вещь, как защитная пленка, которая состоит из естественного или искусственным образом нанесенного воска», — сказал Малоземов в беседе с радио Sputnik.

Он уточнил, что на сливах мы можно увидеть этот легкий восковой налет, на яблоках он есть и от природы, и дополнительно нанесенный для транспортировки и хранения.

С другой стороны, картошку, морковь и свеклу можно предварительно ополоснуть под краном, потому что налипшая на корнеплодах земля становится источником притягивания влажности, и в грязном виде они быстрее портятся.