Лоза объяснил, зачем Лепс выбил телефон из рук фанатки в Костроме

Лоза о ситуации с Лепсом и фанаткой: он повел себя вспыльчиво и импульсивно

Композитор и певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент со своим коллегой по цеху Григорием Лепсом, который выбил телефон из рук слушательницы во время концерта в Костроме. По словам Лозы, ряд артистов не любит, когда их снимают на камеру, особенно — на таком близком расстоянии, сообщает «Вечерняя Москва».

Композитор заявил, что Лепс несколько раз просил фанатку убрать телефон, когда она начала снимать его слишком близко. На такие просьбы женщина не отреагировала, после чего автор хита «Рюмка водки на столе» решил выбить телефон из рук поклонницы, отметил Лоза.

«Ну Лепс просто такой вспыльчивый очень, импульсивный, поэтому повел себя так. Я бы на его месте попросил охрану и организаторов разобраться с дамочкой», — уверен композитор.

На подобные ситуации каждая творческая личность реагирует по-разному, потому что артисты, в первую очередь, это обычные люди, подытожил Лоза.