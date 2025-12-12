Ловушка страха: психолог объяснила психологию жертв псевдоброкеров

Профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина в ходе нового расследования «SHOT проверка» заявила, что жертвами псевдокредитных брокеров и других мошенников люди очень часто становятся из-за чувства страха, сообщает Постньюс .

«Когда человек боится, его способность критически мыслить резко падает. На этом и строятся стратегии псевдоброкеров: они говорят уверенно, обещают спасение, давят скоростью и формируют ложную картину контроля. Клиенту кажется, что времени нет, что выбора нет, и он подписывает все, что ему дают», — сказала эксперт.

По ее словам, оказавшись перед угрозой потери имущества, человек как будто резко становится в разы глупее. В отчаянии он стремится к моментальным решениям, игнорирует возможные опасности, не замечает важные аспекты в документах и принимает явно невыгодные предложения.

Многие пострадавшие сначала наивно полагают, что улучшают свое материальное положение, однако в итоге теряют жилье и влезают в огромные долги, заключила психолог.

