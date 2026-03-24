Лопнул «пузырь спокойствия»: почему людей ломает без интернета

Перебои в работе мобильного интернета могли лишить многих не только связи, но и чувства комфорта и спокойствия. Людей просто вырвали из «пузыря спокойствия», заявила РИАМО кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

Психотерапевт допустила, что у людей действительно могла наступать «ломка по интернету». Так как за последние годы взаимодействие с глобальной сетью стало повсеместным, из удела энтузиастов она переросла в повседневность и неотъемлемый элемент комфортного быта. Галич отмечает, что благодаря интернету все привыкли вызывать такси, совершать покупки, использовать онлайн карты местности. Психотерапевт добавила, что эти сервисы позволили людям экономить свое время и дали ощущение комфорта.

«Второй важный момент, интернет — это способ всегда быть в контакте с близкими. Мы живем в очень тревожное время. И для многих людей, у которых есть дети, есть пожилые родственники, очень важно быть в постоянном контакте. Например, я могу по отслеживанию посмотреть телефон моего ребенка. Я могу позвонить ему, он может позвонить мне, если что-то случится. Я могу заказать те же самые лекарства или, например, доставку еды, то есть это очень-очень удобный формат, который нам дает большой запас спокойствия, то есть это помогает нам снимать нашу тревогу», — объяснила Галич.

Она добавила, что для многих мобильный интернет повсеместно давал доступ к любимой музыке, фильмам, сериалам, книгам. Это можно назвать своим информационным пузырем, который обеспечивал людям ощущение спокойствия и снижал тревожность.

Россияне начали делиться в соцсетях своими ощущениями от «цифрового детокса» из-за отключений интернета. Некоторые признаются, что буквально «поехали кукухой» без возможности скролить новостные ленты. Другие отмечают, что столкнулись с «ломкой», когда в течение нескольких дней не могли заходить в Сеть тогда, когда хотели этого.

