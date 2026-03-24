Буквально трясутся руки: у россиян «едет крыша» из-за невозможности зайти в Сеть

Россияне начали делиться в соцсетях своими ощущениями от «цифрового детокса» из-за отключений интернета. Некоторые признаются, что буквально «поехали кукухой» без возможности скролить новостные ленты. Другие отмечают, что столкнулись с «ломкой», когда в течение нескольких дней не могли заходить в Сеть тогда, когда хотели этого.

Например, москвичка рассказала, что отсутствие интернета в центре столицы, где она учится, стало для нее настоящим испытанием.

«От осознания того, что у тебя нет связи, ты не можешь посмотреть в любую секунду информацию в интернете, не можешь написать сообщение, становится плохо. Ты поднимаешь телефон, а там ничего», — отметила девушка.

Из-за того, что сообщения не доходят, создается ложное впечатление, что ты никому не нужен, добавили пользователи в комментариях. Они признаются, что их психике просто важно знать, что на смартфоне есть интернет.

«Это не детокс. Это как называть голод диетой», — написала одна из комментаторов.

И таких рассказов в соцсетях много. Некоторые отметили, что отсутствие возможности выйти в Сеть буквально довело их до «трясучки» — у них начали дрожать руки, выросла тревожность. Другие же добавили, что не знают, как распорядиться появившимся свободным временем, например, перед сном, когда они привыкли зависать в интернете. Это выбивает их из колеи, нарушая привычный распорядок дня.

Последствия принудительного «цифрового детокса» — мнение специалиста

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров заявил РИАМО, что в Сети просто специально разгоняют инфоповод — ни у кого никакой «ломки» не было.

«Да, привыкли, что везде мобильный интернет быстрый. У кого-то были проблемы вызвать такси, сейчас люди адаптировались, никакой ломки нет. Дома по Wi-Fi интернет летает, в большинстве мест по Москве тоже все нормально с интернетом. Люди испытали временный дискомфорт, потому что они привыкли к высокому уровню сервиса. <…> Все, кто привык ныть по любому поводу, ищут в этом негатив, поэтому я какой-то ломки не увидел. Большинство людей отреагировало совершенно спокойно», — сказал Шуров.

