Ломают психику детей: Пугачеву и Галкина* хотят лишить родительских прав

Певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина* общественники требуют лишить родительских прав из-за регулярных смен места жительства. Об этом сообщает Mash .

Глава «Ветеранов России» Ильдар Резяпов обратился к омбудсмену по правам ребенка. Он считает, что дети Пугачевой лишены спокойной жизни. Им приходится постоянно привыкать к новым условиям из-за регулярных переездов родителей.

Дочь Лиза и сын Гарри должны были в новом учебном году пойти в школу в Израиле, однако их отец с матерью решили снова изменить место жительства. Сначала они переместились на Кипр, а потом в Латвию. Психологи уверены, что слишком частая смена места жительства негативно сказывается на психике детей.

Поэтому «Ветераны России» просят лишить пару родительских прав в случае, если те приедут в РФ вместе с детьми.

Ранее сообщалось, что примадонна пытается с помощью связей снять с мужа статус иностранного агента. За этим она обратилась к коллеге по цеху Филиппу Киркорову.

*Физическое лицо, признанное Минюстом иноагентом