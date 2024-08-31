Алла Пугачева продолжает попытки снять с Максима Галкина* статус иноагента

Певица Алла Пугачева продолжает пытаться снять с с супруга Максима Галкина* статус иностранного агента. При этом комик неоднократно уверял, что ему это неинтересно, сообщает Mash .

При этом в этот раз Примадонна подключила российского поп-короля Филиппа Киркорова. Источник из окружении певицы рассказал, что Пугачева регулярно созванивается с Киркоровым, подарила ему песню, жалуется на непростую жизнь и поздравила Мартина Киркорова с днем рождения крупной суммой.

Особенно Алла Борисовна переживает за статус иноагента супруга, который всеми силами пытается снять. Она обратилась к Киркорову, который благодаря своим связям сможет помочь в решении вопроса.

Ранее стало известно, что оскорбившему Максима Галкина* блогеру Максиму Винклеру запретили въезд в Латвию. Скандальный россиянин обматерил юмориста во время его выступления в Юрмале.

*лицо, признанное в России иностранным агентом