Лолита требует проверить общественников на экстремизм

61-летняя певица Лолита хочет обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить общественников, которые срывают ее концерты, на экстремизм, сообщает SHOT .

Исполнительница рассказала, что в последнее время видит в соцсетях сообщения от активистов, которые призывают пользователей запретить ее концерты. По мнению Лолиты, это негативно сказывается на ее репутации и карьере.

Певица отметила, что после таких сообщений от общественников ей пришло уведомление от Фонда поддержки и развития социнициатив «Перспектива» в Кемерове. В письме говорилось о том, что в здании «Арены», где должен был проходить концерт Лолиты, будет снижено энергоснабжение из-за ремонтных работ.

Работы эти, как оказалось, были намечены на 17 февраля. Именно тогда Лолита должна была дать концерт, который пришлось отменить.

Из-за этого певица решила обратиться к правоохранителям, чтобы те проверили активистов, требующих отменить ее концерты, на экстремизм. Лолита считает, что с ней ведется «какая-то борьба», но она отметила, что выстоит в ней.

Ранее стало известно, что концерты звезды в Кемерове и Новокузнецке не состоятся. Исполнительнице заявили, что площадки не готовы под выступления.