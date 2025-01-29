Площадки не готовы: концерты Лолиты в Кемерове и Новокузнецке не состоятся

Певица Лолита рассказала об отмене концертов в Кемерове и Новокузнецке

Певица Лолита объявила об отмене своих концертов в Кемерове и Новокузнецке. Исполнительнице заявили, что площадки не готовы под выступления, сообщает Mash .

В середине января томские православные активисты потребовали отменить концерт Лолиты из-за голой вечеринки, а еще из-за якобы пропаганды ЛГБТ*. Позднее с такой же инициативой выступили общественники Кемеровской области.

При этом официально срыв выступлений певицы связан с неготовностью площадок — СРК «Арена» в Кузбассе и новокузнецкой «Арены-Экспо».

Лолита сняла видео, в котором прокомментировала случившееся. По ее словам, в Кемерове концерт сорвался из-за того, что на СРК «Арена» в запланированные даты решили переложить кабели и поменять камеры на более энергоэффективные.

«Ай-ай-ай, ну как плохо вы обслуживаете зал, ну не дай бог сейчас вот сгорит что-нибудь еще до моего приезда! Ну, будете отвечать перед людьми», — иронизирует певица.

У новокузнецкой «Арены-Экспо» неожиданно перед приездом Лолиты закончился паспорт безопасности. Когда его смогут продлить — неизвестно.

Певица в своем видеообращении призвала граждан впредь не посещать вышеуказанные площадки, раз там выявили такие проблемы с обеспечением безопасности.

При этом на оба концерта исполнительницы практически полный солд-аут. Теперь Лолите придется возвращать деньги за раскупленные билеты.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.