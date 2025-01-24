Концерты Лолиты под угрозой срыва после обвинений со стороны «Русской общины»

Певица Лолита рискует остаться без концертов в нескольких российских городах после того, как активисты из «Русской общины» потребовали отменить ее гастроли, сообщает SHOT .

Звезда планирует провести весенний тур. Она уже наметила несколько площадок для концертов. Внезапно организаторы гастролей певицы получили письмо от владельцев концертного зала в одном из городов, где должна была выступить исполнительница.

В письме было сказано, что в зале в течение трех дней, включая тот, когда должна была выступить Лолита, будут «менять кабель, поэтому не будет света». Представители артистки ведут переговоры, пытаясь сохранить концерт.

Письмо звезда получила после того, как «Русская община» потребовала отменить ее выступления. Активисты объяснили это участием артистки в «голой вечеринке». Также они сослались на опубликованный в Сети отрывок из украинской передачи 2012 года, где Лолита говорит, что «потребляет москалей».

Сама певица рассказала, что в том интервью она, наоборот, высмеивала национализм. Звезда считает, что ее фразу вырвали из контекста.

Всего у Лолиты запланировано десять концертов в разных российских городах до конца апреля.

Ранее активисты пытались сорвать выступление певицы в Екатеринбурге. Артистка жестко ответила на эти попытки.