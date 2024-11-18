Лолита жестко ответила на попытки «Русской общины» сорвать ее концерт

Лолита назвала «Русскую общину» «мужиками, которые в тылу охотятся на женщин»

Певица Лолита Милявская заявила, что если активисты попытаются сорвать ее выступление в Екатеринбурге «насилием или штурмом», то их может ждать ответственность по Уголовному кодексу РФ. Выступление артистки в уральской столице пытаются отменить члены движения «Русская община», сообщает URA.ru.

Лолита заявила, что у государства к ней нет претензий, и она «разрешена в своей стране».

«Если кто-то чего-то хочет, так имеет право предложить — это и есть демократия. Другие люди имеют право пойти на концерт», — добавила артистка.

Милявская также подчеркнула, что не желает жаловаться на «взрослых мужиков, которые почему-то в тылу охотятся на женщин».

Ранее активисты пытались сорвать концерт Лолиты в Ярославле: артистка говорила, что увидела «50 лбов», как только подъехала на машине к концертной площадке. По ее словам, это были люди из «Русской общины».

После этого координатор «Русской общины Ярославля» Павел Омельницкий заявил, что теперь Лолиту будут встречать так в каждом российском городе. Вскоре после данных событий организаторы из Екатеринбурга объявили, что попросили власти отменить концерт Милявской.

Лолита должна выступить в столице Урала 27 ноября.