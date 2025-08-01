Логистичекая компания СДЭК работает в штатном режиме

Все ресурсы СДЭК работают штатно, сообщает пресс-служба логистического оператора в Telegram-канале . Ранее пользователи пожаловались на неполадки в работе сервисов российской транспортной компании.

В СДЭК рассказали, что некоторые системы могли не работать из-за проводимых технических работ. Неполадки были краткосрочными — до нескольких минут.

Сейчас технические работы завершены. Работа всей системы восстановлена. Также команда СДЭК принесла извинения за созданные неудобства.

1 августа россияне сообщили о сбое в работе ресурсов СДЭК. Пользователи не могли проверить статус посылок, зайти на сайт и в приложение.