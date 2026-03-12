«Люди жить не хотят»: жители Козихи готовятся бомжевать из-за уничтожения скота

Девушка по имени Дарья (dariamironenko___) рассказала в Instagram* об отчаянии своих родителей и их односельчан, которые могут лишиться скота из-за решения администрации Ордынского района Новосибирской области изъять и уничтожить якобы больных животных.

По ее словам, родители развивали подсобное хозяйство более 30 лет, а потерять его они могут в одночасье. Животные для них — как дети. Скот решили забрать без каких-либо документов и анализов — в Козихе ввели карантин по пастереллезу. Коров, коз и свиней хотят усыпить и сжечь.

Дарья отметила, что городских жителей их питомцы — собаки и кошки — не кормят, у горожан есть зарплата. А на селе после того, как сожгут животных, людям не на что будет жить.

Девушка выложила в Сеть душераздирающее видео, на котором семья, воспитывающая подростка с ДЦП, показывает свое хозяйство и в отчаянии просит защиты.

«Если у нас сейчас заберут вот это все, мы останемся бомжами. У меня ребенок — инвалид, мне не хватает денег, которые ему платят на лечение: массаж платный, все платное. Где я буду брать деньги?» — сокрушается женщина на кадрах.

Она рассказала, что только в этом году отдала 100 тыс. рублей за дрова, дом стоит без отделки. Если заберут коров, стройка встанет, невозможно будет провести газ и следующей зимой семья будет замерзать без еды и дров. Муж работает, но у семьи есть кредиты, платить банкам будет нечем.

Жительница Козихи также показала на видео якобы больных животных. Коровы активны, хорошо едят и пьют, приносят потомство.

«Они проснутся с утра, выйдут во двор и увидят пустоту. Пустоту, от которой они жить не хотят. Вся деревня плачет. Вы, наверное, понимаете, насколько это больно и обидно. Представьте, что к животным относятся как к своим детям: их кормят, у них принимают роды. Что испытывают сейчас люди?» — добавила Дарья.

По ее словам, в Козихе и так все живут бедно, а теперь у них хотят забрать последнее. Местные говорят, что если сейчас выбьют всю скотину, натуральное молоко и молочные продукты для них станут роскошью. Люди измотаны сложившейся ситуацией, сил бороться уже не осталось. А рядом уже копают скотомогильник.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

