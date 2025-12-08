«Люди считают, что я без мозгов»: многодетная мама из Уфы попала на обложку Playboy

Многодетная мама из Уфы Ирина Ишмуратова стала обладательницей титула Mrs. Diversity международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs. Universe на Филиппинах и попала на обложку известного журнала Playboy, сообщает Ufa1.ru .

46-летняя Ирина ответила критикам, что теперь она отчасти стала понимать знаменитостей, которых открыто обсуждают и хейтят.

«Мне приписали силикон повсюду, отсутствие нравственности и мозгов, упрекнули в том, что я плохая мать, и посоветовали вообще не появляться на людях. Было реально смешно и обидно за узкость мышления людей, оперирующих стандартными клише», — написала Ишмуратова на своей странице в соцсетях.

Россиянка отметила, что почти 30 лет она занимается моделингом. Еще в 15 лет Ирина дефилировала в Уфимском доме моды, однако позже сосредоточилась на семье и бизнесе.

Ранее стало известно, что известный эротический журнал для мужчин Playboy продлил права на свои товарные знаки в России. Американский журнал выпускается с 1953 года.

