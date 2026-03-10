Люди пришли на могилу 9-летнего Паши, которого похитили и утопили в Петербурге

Люди пришли на могилу 9-летнего Паши, которого похитили и утопили в петербургском водоеме. Со дня смерти ребенка прошло 40 дней, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как могилу убитого мальчика на Южном кладбище заставили цветами и игрушками. Возложить цветы пришли и родственники Паши.

Ребенок отправился на прогулку 30 января и исчез. Его искали силовики и волонтеры. Выяснилось, что 38-летний педофил заманил мальчика на парковке ТЦ, где он «дежурил» на белой иномарке и предлагал детям интим за деньги.

2 февраля в Псковской области задержали Петра Ж. Он признался в убийстве ребенка. Труп мальчика нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленобласти.

