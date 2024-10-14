Любовь на вулкане: на Камчатке сотрудники МЧС экстремально обменялись кольцами

В Telegram-канале МЧС по Камчатке появился пост о необычном и очень романтичном событии: пара сотрудников ведомства обменялась обручальными кольцами на вершине Авачинского вулкана, сообщает «ФедералПресс» .

«Восхождение альпинисты совершили по всем правилам безопасности с учетом погоды и рельефа», — уточняется в соцсетях. Пара обменялась кольцами у кратера на высоте 2,7 тыс. метров.

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