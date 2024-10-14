14 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день христиане отмечают Великий праздник Покров Пресвятой Богородицы. Еще можно отпраздновать Всемирный день стандартов и поздравить с профпраздником работников заповедного дела в РФ.

Покров Пресвятой Богородицы

Покров по праву считают главным осенним православным праздником. Его история идет с 910 года. Именно в этот период Византийская империя воевала с сарацинами. В этот день в Константинополе во Влахернской церкви, где находилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний заметили парящую в воздухе Богородицу. Она растянула над мужчинами широкое белое покрывало. Это был покров.

Во Влахернской церкви до сих пор хранится воспоминание о явлении Богоматери. В XIV веке русский паломник — дьяк Александр — заметил в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы. Ее написали по видениям святого Андрея.

На Руси с Покрова начиналась череда свадеб. Девушки в этот день посещали церковь и просили у Господа хороших мужей. Есть на праздник и народная примета — чем больше снега на Покров, тем больше пар распишутся и сыграют свадьбу в этом году.

Всемирный день стандартов

В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. 25 стран, включая СССР, были представлены 65 делегатами. Тогда было принято решение о создании Международной организации по стандартизации, ИСО.

В 1970 году президент организации Фарук Сунтер предложил 14 октября отмечать Всемирный день стандартов, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для всей мировой экономики.

Стандартизация — это установление и применение правил для упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в частности, для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении функциональных условий и требований техники безопасности.

День работников заповедного дела в РФ

Этот профессиональный праздник появился в стране в 1999 году. Но он не получил статус официального праздника, так как в 2000 году упразднили Государственный комитет РФ по охране окружающей среды, который занимался заповедниками.

История заповедного дела началась в России в 1917 году. Тогда был создан Баргузинский государственный заповедник.

Благодаря усилиям работников заповедников удается сохранить в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие животного и растительного мира на территории страны.

Впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона

14 октября 1843 года в Потсдаме прошла премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Автором музыки к постановке стал композитор Якоб Людвиг Феликс Мендельсон-Бартольди. Именно в этом спектакле зрители впервые услышали «Свадебный марш».

Первый раз в качестве свадебного марш Мендельсона использовали во время венчания Дороти Карью и Тома Дэниэла в церкви св. Питера в Тивертоне (Великобритания) 2 июня 1847 года. Популярной композиция стала только через 15 лет.

Сейчас ни одно бракосочетание нельзя представить без торжественного звучания марша Мендельсона. Именно он сопровождает пару в самый важный день их жизни.

Восстание в концлагере «Собибор»

Восстание в концлагере «Собибор» в Польше произошло 14 октября 1943 года. Этот концлагерь относился к числу так называемых лагерей смерти, которые были предназначены для полного истребления евреев, проживавших в Европе и других странах, захваченных Германией. Всего в нем было уничтожено около 250 тыс. евреев, не считая остальных заключенных.

Перебив часть охраны, узники начали восстание. События развивались не по плану заключенных, так как склад с оружием им захватить не удалось. Они действовали с тем, что взяли у убитых охранников. По бросившимся к ограждению узникам с вышек был открыт огонь из пулеметов. Из свыше чем 400 человек, начавших восстание, порядка 80 человек убили сразу.

В течение нескольких недель в рамках поисков и облав половину узников «Собибора» поймали и убили. Остальным удалось спрятаться в окрестностях или уйти далеко от лагеря. Из всех участников восстания до конца войны дожило порядка 50 человек.

День основания МГИМО

Институт был основан 80 лет назад. Он получил статус университета в 1994 году, но сохранил аббревиатуру с литерой «И».

Своим появлением вуз обязан постановлению правительства СССР от 14 октября 1944 года, по которому международный факультет МГУ преобразовали в самостоятельное учреждение высшего образования.

Именины

Именины в этот день отмечают Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр и Роман.