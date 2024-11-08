Лягушки из Чернобыля оказались устойчивы к радиации

Лягушки из Чернобыля продемонстрировали устойчивость к радиации. Ученые не нашли у них каких-либо хронических повреждений, сообщает РЕН ТВ .

По данным проведенного исследования, текущий уровень радиации в зоне отчуждения недостаточно высок. Ионизирующее излучение, которому сейчас подвергаются самцы древесных лягушек в Чернобыле, никак на них не повлияло. Так, показатели их возраста, маркер старения, длина теломер не изменились.

А в феврале биологи из Принстонского университета обнаружили, что обитающие рядом с Чернобыльской АЭС волки развили гены, защищающие от рака. Их иммунная система изменилась. Эти изменения схожи с реакцией организма на лучевую терапию.

Также волки из Чернобыля приобрели генетические мутации, которые могут обеспечивать защиту от рака.